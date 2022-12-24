В Кемерово нашли собственницу здания, где при пожаре погибли 20 человек

Правоохранители разыскали собственницу здания в Кемерово, где произошел смертельный пожар. Гражданка сдавала недвижимость в аренду, сейчас она дает показания следователям, передает ТАСС.
Кроме того, найден организатор дома престарелых, постояльцы которого погибли в результате ночного возгорания.
Огонь охватил двухэтажный частный дом на Таврической улице. В момент ЧП внутри находились 26 человек, шестеро из них смогли выбраться и остались живы, остальные погибли.
К тушению привлекались более 80 человек и 28 единиц техники. По данному факту возбудили уголовное дело, передает RT.