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В Кемерово нашли собственницу здания, где при пожаре погибли 20 человек

Происшествия
В Кемерово нашли собственницу здания, где при пожаре погибли 20 человек

Правоохранители разыскали собственницу здания в Кемерово, где произошел смертельный пожар. Гражданка сдавала недвижимость в аренду, сейчас она дает показания следователям, передает ТАСС.

Кроме того, найден организатор дома престарелых, постояльцы которого погибли в результате ночного возгорания.

Огонь охватил двухэтажный частный дом на Таврической улице. В момент ЧП внутри находились 26 человек, шестеро из них смогли выбраться и остались живы, остальные погибли.

К тушению привлекались более 80 человек и 28 единиц техники. По данному факту возбудили уголовное дело, передает RT.
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