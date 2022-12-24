МИД РФ: подготовка экипажей ВВС Белоруссии является симметричным ответом на шаги НАТО

Российские специалисты занимаются подготовкой экипажей белорусских самолетов в ответ на идентичные действия США и других стран Североатлантического альянса. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.
В беседе с РИА Новости Галузин подчеркнул, что ранее президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить необходимую подготовку белорусских пилотов для выполнения боевых задач на самолетах, модернизированных для применения специальных боеприпасов.
По его словам, Вашингтон со своими союзниками по НАТО проводил идентичные мероприятия десятилетиями, однако на этот раз Россия и Белоруссия ответили симметрично.