МО РФ объяснило, почему Вашингтон блокирует КБТО

Он напомнил, что Россия дала согласие на открытие невоенных лабораторий для официальных лиц США и Великобритании на взаимной основе еще в начале 90-х в рамках КБТО. При этом российские эксперты проинспектировали предприятия компании Pfizer с уведомлением о начале проверки за 48 часов.