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МО РФ объяснило, почему Вашингтон блокирует КБТО

Армия
МО РФ объяснило, почему Вашингтон блокирует КБТО

США блокируют Конвенцию о биологическом оружии по причине лоббирования интересов фармакологических компаний. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Он напомнил, что Россия дала согласие на открытие невоенных лабораторий для официальных лиц США и Великобритании на взаимной основе еще в начале 90-х в рамках КБТО. При этом российские эксперты проинспектировали предприятия компании Pfizer с уведомлением о начале проверки за 48 часов.

«Подобные визиты вызвали крайне негативную реакцию со стороны американских фармпроизводителей», — рассказал Кириллов.

США аргументировали это тем, что проверки угрожают интересам бизнес и интеллектуальной собственности, а все дальнейшие попытки проверок были заблокированы Вашингтоном.
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