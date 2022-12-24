МО РФ объяснило, почему Вашингтон блокирует КБТО

США блокируют Конвенцию о биологическом оружии по причине лоббирования интересов фармакологических компаний. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
Он напомнил, что Россия дала согласие на открытие невоенных лабораторий для официальных лиц США и Великобритании на взаимной основе еще в начале 90-х в рамках КБТО. При этом российские эксперты проинспектировали предприятия компании Pfizer с уведомлением о начале проверки за 48 часов.
«Подобные визиты вызвали крайне негативную реакцию со стороны американских фармпроизводителей», — рассказал Кириллов.
США аргументировали это тем, что проверки угрожают интересам бизнес и интеллектуальной собственности, а все дальнейшие попытки проверок были заблокированы Вашингтоном.