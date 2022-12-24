Российский бренд Caviar выпустил самый дорогой iPhone 14 Pro Max за 31 млн рублей

Бренд Caviar из России представил свою новинку — доработанный iPhone 14 Pro Max стоимостью 31 млн рублей. Устройство стало самым дорогим смартфоном в мире.
Отличительной особенностью модели, получившей название Diamond Snowflake, стало использование при отделке ее корпуса белого золота и 511 натуральных бриллиантов.
Компания планирует выпустить новую модель в трех экземплярах. Самая «бюджетная» ее версия обойдется покупателю на сумму в 31 490 000 рублей, а самая дорогая — в 31 560 000 рублей.
Ранее стало известно о браке на дисплее смартфона iPhone 14, возмутившем владельцев устройств. Примечательно, что проблема затронула разные версии гаджета.