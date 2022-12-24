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Российский бренд Caviar выпустил самый дорогой iPhone 14 Pro Max за 31 млн рублей

Общество
Российский бренд Caviar выпустил самый дорогой iPhone 14 Pro Max за 31 млн рублей

Бренд Caviar из России представил свою новинку — доработанный iPhone 14 Pro Max стоимостью 31 млн рублей. Устройство стало самым дорогим смартфоном в мире.

Отличительной особенностью модели, получившей название Diamond Snowflake, стало использование при отделке ее корпуса белого золота и 511 натуральных бриллиантов.

Компания планирует выпустить новую модель в трех экземплярах. Самая «бюджетная» ее версия обойдется покупателю на сумму в 31 490 000 рублей, а самая дорогая — в 31 560 000 рублей.

Ранее стало известно о браке на дисплее смартфона iPhone 14, возмутившем владельцев устройств. Примечательно, что проблема затронула разные версии гаджета.
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