Сотрудничество Кишинева с западными странами вряд ли соответствует интересам молдавского государства. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
Ранее руководитель молдавского МИД Нику Попеску сказал, что страна надеется на помощь Парижа, Берлина и Бухареста в вопросах обеспечения безопасности. Российский дипломат во время разговора с корреспондентом РИА Новости подчеркнул, что Москва неоднократно рекомендовала Кишиневу более тщательно рассматривать поступающие от Запада предложения по обороне государства.
«Хотел бы в очередной раз выразить сомнение в том, что подобная "помощь" со стороны Запада, больше напоминающая "освоение территории", осуществляется в интересах самой Молдавии», — подчеркнул он.
Ранее Галузин сказал, что безрассудное снабжение Молдавии вооружением НАТО приведет к катастрофе.