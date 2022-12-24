МИД России провел параллель между помощью Запада Молдавии и «освоением территорий»

Ранее руководитель молдавского МИД Нику Попеску сказал, что страна надеется на помощь Парижа, Берлина и Бухареста в вопросах обеспечения безопасности. Российский дипломат во время разговора с корреспондентом РИА Новости подчеркнул, что Москва неоднократно рекомендовала Кишиневу более тщательно рассматривать поступающие от Запада предложения по обороне государства.