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Кириллов: участники 9-й конференции КБТО не приняли итоговую декларацию

Армия
Кириллов: участники 9-й конференции КБТО не приняли итоговую декларацию

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что из-за США на 9-й конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) не была принята итоговая декларация.

По его словам, США и их союзники не оставляют попыток подстроить КБТО под свои интересы. Именно поэтому заключительный документ конференции был принят без итоговой декларации.

«Ключевые инициативы РФ, Китая и других государств были заблокированы западными делегациями как "непрофильные" или "недостаточно проработанные», — объяснил он.

Кириллов добавил, что конференция выявила глубокие противоречия по вопросам реализации КБТО.
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