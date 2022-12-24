Кириллов: участники 9-й конференции КБТО не приняли итоговую декларацию

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что из-за США на 9-й конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) не была принята итоговая декларация.
По его словам, США и их союзники не оставляют попыток подстроить КБТО под свои интересы. Именно поэтому заключительный документ конференции был принят без итоговой декларации.
«Ключевые инициативы РФ, Китая и других государств были заблокированы западными делегациями как "непрофильные" или "недостаточно проработанные», — объяснил он.
Кириллов добавил, что конференция выявила глубокие противоречия по вопросам реализации КБТО.