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Кириллов: США переносят свои биоисследования с территории Украины в другие страны

Армия
Кириллов: США переносят свои биоисследования с территории Украины в другие страны

США переносят военно-биологические исследования, которые они не успели завершить на Украине, в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Об этом сообщил войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он добавил, что более всего Пентагон интересуют государства, где уже имеются лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции.

«Параллельно наращивается сотрудничество минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом», — заявил Кириллов.

Ранее он рассказал, что Минобороны РФ имеет в своем распоряжении информацию об исполнителях военно-биологических программ США на Украине.
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