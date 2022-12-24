Кириллов: США переносят свои биоисследования с территории Украины в другие страны

США переносят военно-биологические исследования, которые они не успели завершить на Украине, в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Об этом сообщил войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Он добавил, что более всего Пентагон интересуют государства, где уже имеются лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции.
«Параллельно наращивается сотрудничество минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом», — заявил Кириллов.
Ранее он рассказал, что Минобороны РФ имеет в своем распоряжении информацию об исполнителях военно-биологических программ США на Украине.