МО РФ назвало новых участников военно-биологических проектов США на Украине

По словам Кириллова, ключевые фигуранты закрытых проектов военно-биологической программы до настоящего времени остаются в тени. В их числе экс-директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинс — он занимал пост исполнительного директора Мемориального института Battelle, Джеффри Водсворт, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer, перечислил генерал-лейтенант.