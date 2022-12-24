Певица Татьяна Буланова спела с кумиром своей молодости Виктором Салтыковым в шоу «Дуэты»

Заслуженная артистка России, 53-летняя эстрадная певица и киноактриса Татьяна Буланова осуществила свою давнюю мечту: звезда спела дуэтом с кумиром своей молодости Виктором Салтыковым.
Такую возможность ей подарило участие в музыкальном шоу «Дуэты» на телеканале «Россия-1». Как призналась певица, она была давней поклонницей таланта Салтыкова.
Певец в свою очередь признался, что когда впервые услышал необычный голос артистки, то пришел в восторг. Он даже упал перед ней на колени, чтобы выразись свое восхищение.
Ранее Буланова рассказала о хейте, обрушившемся на них с женихом перед планируемой свадьбой. Как призналась артистка, в Сети стали писать много гадостей про ее возлюбленного.