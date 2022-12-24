WP: визит Зеленского в США обнажил разлад между ним и Байденом

Поездка украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон обнажила образовавшийся разлад между ним и главой Белого дома Джо Байденом. Такую точку зрения озвучил журналист Дэвид Игнатиус в материале для Washington Post.
Напомним, что визит президента Украины в США состоялся 21 декабря. Там он обратился с речью к членам американского конгресса и провел беседу с Байденом. По мнению Игнатиуса, этот вояж в Вашингтон был ничем иным как военным саммитом.
«И, похоже, это закончилось разрывом между двумя союзниками в отношении их стратегий прекращения конфликта», — написал он.
Автор отметил, что Зеленский несколько раз в ходе речи озвучил фразу «абсолютная победа» Украины в рамках российской спецоперации. При этом глава Белого дома максимально избегал подобных формулировок.
Стоит отметить, что украинский лидер вновь просил у американских конгрессменов помощи для Киева.