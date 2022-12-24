Водителю в Египте грозит до 15 лет тюрьмы за изнасилование дипломата миссии ЕС

Водителя в Египте заподозрили в изнасиловании дипломата миссии ЕС. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает издание телеканал Sada el-Balad.
По данным следствия, все случилось в центральном районе Каира Замалек. Злоумышленник напал на сотрудницу представительства Комиссии Европейского Союза в столице Египта. Гражданин сперва пытался удерживать жертву силой и предпринимать насильственные действия, но потом чиновница закричала, и мужчина сбежал.
Египтянина задержали, после чего выяснились обстоятельства его домогательств еще одной иностранки. Согласно данными СМИ, в каирском районе Каср-ан-Нил водитель приставал к итальянке, которая преподает танцы. По законодательству Египта, статьи о противоправных действиях сексуального характера предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.