Пропавшую в октябре будущую мать нашли мертвой в овраге под Волгоградом

По данным СМИ, 35-летняя гражданка ушла из дома 14 октября. В этот день женщину видели у здания столовой в Тракторозаводском районе, с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. Отмечается, что на связь с родственниками пропавшая без вести также не выходила. Специалисты устанавливают обстоятельства и причину смерти местной жительницы.