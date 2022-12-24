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Пропавшую в октябре будущую мать нашли мертвой в овраге под Волгоградом

Происшествия
Пропавшую в октябре будущую мать нашли мертвой в овраге под Волгоградом

Беременную женщину, пропавшую без вести в октябре, нашли мертвой в овраге под Волгоградом. Участники местного спасательного отряда сообщили об окончании поисковой операции, пишет mk.ru.

По данным СМИ, 35-летняя гражданка ушла из дома 14 октября. В этот день женщину видели у здания столовой в Тракторозаводском районе, с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. Отмечается, что на связь с родственниками пропавшая без вести также не выходила. Специалисты устанавливают обстоятельства и причину смерти местной жительницы.
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