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МИД РФ: переданные Белоруссии российские С-400 и «Искандер» повысят эффективность совместной ПВО

Армия
МИД РФ: переданные Белоруссии российские С-400 и «Искандер» повысят эффективность совместной ПВО

Российские комплексы С-400 и ракетные установки «Искандер», которые были переданы Белоруссии, смогут повысить эффективность совместной системы противовоздушной обороны. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

В беседе с РИА Новости он сообщил о том, что Вооруженные силы Белоруссии уже получили новейшие образцы российского вооружения.

«Это должно повысить боеспособность белорусской армии и эффективность работы единой российско-белорусской системы противовоздушной обороны», — отметил Галузин.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переданные Россией ракетный комплекс «Искандер» и система ПВО С-400 уже поставлены на боевое дежурство.
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