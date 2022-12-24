МИД РФ: переданные Белоруссии российские С-400 и «Искандер» повысят эффективность совместной ПВО

Российские комплексы С-400 и ракетные установки «Искандер», которые были переданы Белоруссии, смогут повысить эффективность совместной системы противовоздушной обороны. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
В беседе с РИА Новости он сообщил о том, что Вооруженные силы Белоруссии уже получили новейшие образцы российского вооружения.
«Это должно повысить боеспособность белорусской армии и эффективность работы единой российско-белорусской системы противовоздушной обороны», — отметил Галузин.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переданные Россией ракетный комплекс «Искандер» и система ПВО С-400 уже поставлены на боевое дежурство.