Специалисты Роскачества рассказали о способах замаскировать некачественное вино

Температура вина имеет важное значение для его качества. Так, чем проще вино, тем ниже должна быть температура подачи. Коллекционное шампанское обычно подают не слишком охлажденным, в то время как простое вино обычно охлаждается перед употреблением, подытожил Саркисян.