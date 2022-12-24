Специалисты Роскачества рассказали о способах замаскировать некачественное вино

Некоторые рестораны и кафе намеренно маскируют некачественные вина. Руководитель экспертной группы «Винный гид России» Артур Саркисян объяснил, каким способом недобросовестные рестораторы прячут недостатки напитка.
Специалист подчеркнул, что недостатки вина можно спрятать, если его сильно охладить. По его словам, холод скрывает аромат вина, из-за чего при употреблении напитка ощущается лишь легкая кислинка. Чаще всего такие методы используют в ресторанах, расположенных на юге Европы, передает РИА Новости.
Температура вина имеет важное значение для его качества. Так, чем проще вино, тем ниже должна быть температура подачи. Коллекционное шампанское обычно подают не слишком охлажденным, в то время как простое вино обычно охлаждается перед употреблением, подытожил Саркисян.