США проводили на территории Украины учения и тренировки с возбудителями особо опасных инфекций, заявил начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов.
По его словам, информация о деятельности американцев подтверждается расширенной версией отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА).
«Пентагон подверг документ серьезной цензуре, полностью удалив около 80% информации. Минобороны России стала доступна расширенная версия данного отчета», — рассказал он.
Кириллов отметил, что военному ведомству РФ теперь известны имена и должности специалистов, руководителей биопроектов на украинской территории.