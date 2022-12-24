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Минобороны РФ: США проводили учения с возбудителями особо опасных инфекций на Украине

Армия
Минобороны РФ: США проводили учения с возбудителями особо опасных инфекций на Украине

США проводили на территории Украины учения и тренировки с возбудителями особо опасных инфекций, заявил начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов.

По его словам, информация о деятельности американцев подтверждается расширенной версией отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА).

«Пентагон подверг документ серьезной цензуре, полностью удалив около 80% информации. Минобороны России стала доступна расширенная версия данного отчета», — рассказал он.

Кириллов отметил, что военному ведомству РФ теперь известны имена и должности специалистов, руководителей биопроектов на украинской территории.
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