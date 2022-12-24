Алла Пугачева может вернуться в Россию из-за проблем с оформлением израильского паспорта

Сбежавшая из России эстрадная певица и композитор-песенник Алла Пугачева может в ближайшее время вернуться на родину из-за проблем, связанных с оформлением гражданства Израиля.
Как сообщили ряд Telegram-каналов, обозвавшая россиян «холопами» и «рабами» народная артистка СССР может прибыть в Москву перед Новым годом. По некоторой информации, особняк исполнительницы хита «Миллион алых роз» уже подготавливают к ее возвращению.
Ранее лидер рок-группы «Земляне» Владимир Киселев высказал мнение, что Пугачеву могли вынудить улететь из России. По его словам, ее «поставили в такие рамки, что она покинула» страну.