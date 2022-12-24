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Эксперт по лжи Анищенко рассказал, о чем говорит лицо Зеленского на встрече с Байденом

Политика
Эксперт по лжи Анищенко рассказал, о чем говорит лицо Зеленского на встрече с Байденом

Эксперт по лжи Илья Анищенко прокомментировал рабочую поездку главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон на переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

Специалист по выявлению лжи на основе мимики, жестов человека и его манеры говорить рассказал, о чем говорит лицо лидера на встрече с хозяином Белого дома. По его словам, глава украинского государства стремился вызвать к себе жалость при помощи макровыражения печали, так как собирался просить финансовую помощь. Своим мнением эксперт поделился в процессе общения с корреспондентом издания «Московский комсомолец» (МК).

«Со стороны Зеленский кажется крутым, но видно, что он испытывает сильный стресс. Перед выступлением в конгрессе, в самом начале, у него тряслись руки. В этом плане его нервная система, как у публичного лица, слабовата», — раскрыл Анищенко, что прячется за микропризнаками.

Ранее сообщалось, что Байден призвали Зеленского задуматься о возобновлении переговорного процесса с Москвой для разрешения украинского кризиса.
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