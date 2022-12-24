Эксперт по лжи Анищенко рассказал, о чем говорит лицо Зеленского на встрече с Байденом

Специалист по выявлению лжи на основе мимики, жестов человека и его манеры говорить рассказал, о чем говорит лицо лидера на встрече с хозяином Белого дома. По его словам, глава украинского государства стремился вызвать к себе жалость при помощи макровыражения печали, так как собирался просить финансовую помощь. Своим мнением эксперт поделился в процессе общения с корреспондентом издания «Московский комсомолец» (МК).