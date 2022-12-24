Иммунолог Крючков рассказал о редком симптоме гриппа

Люди, которые заражаются гриппом, могут столкнуться с редким симптомом. О нем рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Эксперт сообщил, что у пациентов могут возникать боли в животе, которые не сопровождаются высокой температурой. Этот признак заболевания встречается редко, поэтому специалист рекомендует обращать внимание на распространенные симптомы, передает URA.RU.
«Как правило, это классическое повышение температуры, боли в мышцах озноб. Потом уже присоединяются какие-то другие симптомы», — объяснил Крючков.
Российские медики рекомендуют не прибегать к самолечению при появлении симптомов гриппа. Они советуют обращаться за помощью к врачам, а также соблюдать самоизоляцию.