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Иммунолог Крючков рассказал о редком симптоме гриппа

Общество
Иммунолог Крючков рассказал о редком симптоме гриппа

Люди, которые заражаются гриппом, могут столкнуться с редким симптомом. О нем рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Эксперт сообщил, что у пациентов могут возникать боли в животе, которые не сопровождаются высокой температурой. Этот признак заболевания встречается редко, поэтому специалист рекомендует обращать внимание на распространенные симптомы, передает URA.RU.

«Как правило, это классическое повышение температуры, боли в мышцах озноб. Потом уже присоединяются какие-то другие симптомы», — объяснил Крючков.

Российские медики рекомендуют не прибегать к самолечению при появлении симптомов гриппа. Они советуют обращаться за помощью к врачам, а также соблюдать самоизоляцию.
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