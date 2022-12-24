Зоопсихолог Филатова рассказала, как снизить стресс питомца от звука салютов

Зоопсихолог напомнила о правилах выгула животных в новогодние праздники. Вечерняя прогулка должна состояться раньше, чем начнется активное празднование, и обязательно на поводке. Также необходимо обеспечить любимца адресником с номером телефона, пишет «Газета.Ru».