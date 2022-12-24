Зоопсихолог Филатова рассказала, как снизить стресс питомца от звука салютов

Домашние любимцы в новогодние праздники подвергаются стрессу. Как помочь животным адаптироваться, рассказала ветеринарный врач и зоопсихолог Ирина Филатова.
По словам ветеринара, самым большим источником стресса для питомцев являются салюты. Она посоветовала не открывать окна и организовать животному надежное спокойное укрытие, например, в дальней тихой комнате или ванной.
«Если же питомец забился под диван и не выходит, не стоит пытаться его оттуда достать – возможно, он чувствует себя там комфортнее. Лучше дать ему немного времени, чтобы он пережил этот момент», – советует Филатова.
Зоопсихолог напомнила о правилах выгула животных в новогодние праздники. Вечерняя прогулка должна состояться раньше, чем начнется активное празднование, и обязательно на поводке. Также необходимо обеспечить любимца адресником с номером телефона, пишет «Газета.Ru».