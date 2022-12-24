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МО РФ получило информацию об исполнителях военно-биологических программ США на Украине

Армия
МО РФ получило информацию об исполнителях военно-биологических программ США на Украине

Министерство обороны РФ имеет в своем распоряжении данные об исполнителях военно-биологических программ США на территории Украины.

С таким заявлением выступил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Он отметил, что ведомство располагает расширенной версией отчета о деятельности американских биолабораторий.

«Исполнителями военно-биологических программ являются Украинский противочумный институт имени Мечникова, институт ветеринарной медицины, Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены», — объяснил он.

По его словам, в отчете также содержится информация о трех подрядных организациях Пентагона и личные данные 30 сотрудников лабораторий.
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