Министерство обороны РФ имеет в своем распоряжении данные об исполнителях военно-биологических программ США на территории Украины.
С таким заявлением выступил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Он отметил, что ведомство располагает расширенной версией отчета о деятельности американских биолабораторий.
«Исполнителями военно-биологических программ являются Украинский противочумный институт имени Мечникова, институт ветеринарной медицины, Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены», — объяснил он.
По его словам, в отчете также содержится информация о трех подрядных организациях Пентагона и личные данные 30 сотрудников лабораторий.