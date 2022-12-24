Певица Илона Броневицкая ответила Лайме Вайкуле на слова об СССР

Латвийская эстрадная певица и актриса Лайма Вайкуле недавно заявила, что она и сбежавшая из России Алла Пугачева «кормили СССР». После заявления артистки на эту тему высказалась ее российская коллега Илона Броневицкая.
Как отметила в беседе с kp.ru дочь Эдиты Пьехи, никто из артистов, певцов или музыкантов не мог содержать такую огромную страну, как СССР или Россия. Певица добавила, что подобные высказывания абсурдны.
«Да, в СССР львиная часть доходов уходила государству через «Ленконцерт», «Москонцерт», «Госконцерт», филармонию. Но эти организации обеспечивали артистов всем!» — заявила она.
Ранее на слова Вайкуле про СССР отреагировал композитор Юрий Антонов. Он назвал подобные высказывания певицы глупостью пожилой женщины.