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Певица Илона Броневицкая ответила Лайме Вайкуле на слова об СССР

Общество
Певица Илона Броневицкая ответила Лайме Вайкуле на слова об СССР

Латвийская эстрадная певица и актриса Лайма Вайкуле недавно заявила, что она и сбежавшая из России Алла Пугачева «кормили СССР». После заявления артистки на эту тему высказалась ее российская коллега Илона Броневицкая.

Как отметила в беседе с kp.ru дочь Эдиты Пьехи, никто из артистов, певцов или музыкантов не мог содержать такую огромную страну, как СССР или Россия. Певица добавила, что подобные высказывания абсурдны.

«Да, в СССР львиная часть доходов уходила государству через «Ленконцерт», «Москонцерт», «Госконцерт», филармонию. Но эти организации обеспечивали артистов всем!» — заявила она.

Ранее на слова Вайкуле про СССР отреагировал композитор Юрий Антонов. Он назвал подобные высказывания певицы глупостью пожилой женщины.
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