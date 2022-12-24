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Врач Калинкин перечислил опасные последствия дневного сна

Общество
Врач Калинкин перечислил опасные последствия дневного сна

Дневная сонливость может возникать по двумя причинам. В одном из случаев следует обращаться к специалисту, заявил врач-сомнолог Александр Калинкин.

В интервью радио Sputnik он отметил, что иногда человек спит достаточно, но все равно не высыпается. Это связано с нарушением структуры ночного сна. Таким людям Калинкин не рекомендует спать днем из-за угрозы осложнений.

По словам врача, избыточная сонливость может привести к храпу, апноэ, двигательным расстройствам и гипоксии, а также повысить вероятность инфаркта и инсульта. Страдающим этим расстройством людям, по мнению сомнолога, следует обратиться к врачу.

Еще одной причиной сонливости Калинкин назвал хронический дефицит ночного сна. В этом случае получасовой отдых улучшает самочувствие, а также память, внимание и рабочую активность, добавил врач.
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