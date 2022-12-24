Торговые сети предупредили о возможном сокращении ассортимента социально значимых товаров

Законопроект предусматривает сокращение времени оплаты продуктов со стороны торговых сетей до четырех-десяти дней и может вызвать сокращение ассортимента социально значимых товаров. При этом введение поправок произошло из-за дефицита ликвидности производителей продовольствия.