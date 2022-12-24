Торговые сети предупредили о возможном сокращении ассортимента социально значимых товаров

Ассортимент продуктов, представляющих социальную значимость, может сократиться из-за внесения изменений в закон о торговле. Такой информацией делятся «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) главе ФАС Максиму Шаскольскому.
Законопроект предусматривает сокращение времени оплаты продуктов со стороны торговых сетей до четырех-десяти дней и может вызвать сокращение ассортимента социально значимых товаров. При этом введение поправок произошло из-за дефицита ликвидности производителей продовольствия.
Специалисты АКОРТ считают, что у законопроекта не выйдет остановить рост цен на социально значимые продукты из-за увеличения логистической нагрузки. Поправки только сократят ассортимент товаров и приведут к банкротству компаний малого бизнеса.
Недовольный покупатель ранее разнес половину супермаркета в Калининграде. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».