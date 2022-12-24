Александр Овечкин обогнал Горди Хоу по количеству голов в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин обогнал Горди Хоу в списке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Форвард записал на свой счет дубль в игре против «Виннипега» (4:1). Овечкин открыл счет в первом периоде, а затем в третьей двадцатиминутке забил гол в пустые ворота. Таким образом, 37-летний хоккеист обошел Хоу по количеству голов в НХЛ. На счету Овечкина уже 802 заброшенных шайбы.
Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Летом 2018-го года нападающий впервые в своей карьере выиграл Кубок Стэнли, одержав победу с «Вашингтоном». Контракт россиянина с «Кэпиталз» действует до 1 июля 2025 года, сообщает «360».