Александр Овечкин обогнал Горди Хоу по количеству голов в НХЛ

Форвард записал на свой счет дубль в игре против «Виннипега» (4:1). Овечкин открыл счет в первом периоде, а затем в третьей двадцатиминутке забил гол в пустые ворота. Таким образом, 37-летний хоккеист обошел Хоу по количеству голов в НХЛ. На счету Овечкина уже 802 заброшенных шайбы.