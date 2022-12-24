Пленный солдат ВСУ рассказал о расстреле «азовцами» жителей Мариуполя из танка

Участники батальона «Азов»✱ (запрещен в РФ, признан террористической организацией) расстреливали гражданское население и их дома в Мариуполе из танков. Об этом рассказал украинский военнопленный Вячеслав Андреев.
Он сообщил, что стал очевидцем этих событий, когда шли бои за город, случай произошел на заводе Ильича, передает ТАСС.
«Они отъезжали и по пятым этажам обстреливали. А потом пускали слух, что это Россия», — поделился Андреев.
Также военнопленный рассказал, что пошел в армию для того, чтобы заработать деньги. По его словам, уже в 2016 году украинских военных уже обучали инструкторы из стран НАТО.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация