Мужчина получил травмы лица и голова при взрыве петарды в подмосковной деревне Грязь

Несчастный случай произошел с 37-летним жителем подмосковной деревни Грязь. Мужчина получил травмы лица и голова при взрыве петарды, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
Пострадавшего госпитализировали в Перхушковскую больницу. Там врачи диагностировали у пиромана закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваные раны носа и верхней губы, а также травмы глаз. Другие подробности инцидента уточняются.
Ранее стало известно, что в Сургуте злоумышленник бросил с балкона петарду и попал в человека, который стоял у подъезда дома. Очевидцы предположили, что так местный житель боролся с курением под окнами, сообщало URA.RU.