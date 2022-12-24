Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях накачки Молдавии западным оружием

Армия
В МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях накачки Молдавии западным оружием

Активизация сотрудничества между Молдавией и Североатлантическим альянсом может негативно отразиться на безопасности страны. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости.

По словам Галузина, сотрудничество с военно-политическим западным блоком в первую очередь подрывает безопасность самой Молдавии, в чем Кишинев может убедиться на печально известном примере Киева.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что, исходя из опыта, безрассудное накачивание любого государства западными вооружениями и размещение воинского контингента НАТО на его территории рано или поздно обернутся для страны самой настоящей катастрофой.
мид рф молдавия нато
Военкоры ФАН
Лучшие в аду