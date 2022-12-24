Активизация сотрудничества между Молдавией и Североатлантическим альянсом может негативно отразиться на безопасности страны. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости.
По словам Галузина, сотрудничество с военно-политическим западным блоком в первую очередь подрывает безопасность самой Молдавии, в чем Кишинев может убедиться на печально известном примере Киева.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что, исходя из опыта, безрассудное накачивание любого государства западными вооружениями и размещение воинского контингента НАТО на его территории рано или поздно обернутся для страны самой настоящей катастрофой.