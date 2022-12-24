Сомнолог Бузунов объяснил, как быстро просыпаться зимой

Специалист утверждает, что для легкого подъема необходимо достаточное время спать ночью. По его словам, важное значение также имеет и стабильный режим сна. В частности он советует ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы организм привык к подъемам. В случае, если человек испытывает проблемы с подъемом из-за недостатка солнечного света, сомнолог рекомендует купить светобудильник.