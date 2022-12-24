Сомнолог Бузунов объяснил, как быстро просыпаться зимой

Зимой некоторые люди могут испытывать проблемы с подъемом по утрам. Врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал, какие способы помогут быстро просыпаться.
Специалист утверждает, что для легкого подъема необходимо достаточное время спать ночью. По его словам, важное значение также имеет и стабильный режим сна. В частности он советует ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы организм привык к подъемам. В случае, если человек испытывает проблемы с подъемом из-за недостатка солнечного света, сомнолог рекомендует купить светобудильник.
«Существуют такие устройства, как светобудильники. К установленному времени подъема они постепенно увеличивают освещенность в спальне», — объяснил он в беседе с изданием «Лента.Ru».
Обычные будильники также помогают проснуться, однако их должно быть несколько. По словам врача, их следует разместить в разных концах спальной комнаты.