Жители России сократили за ноябрь спрос на реструктуризацию долгов на 8,5%

Россияне снизили спрос на реструктуризацию займов в ноябре 2022 года почти на 8,5% по сравнению с октябрьским результатом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центрального банка РФ.
Так, в ноябре совокупное число поступивших заявок на реструктуризацию от физлиц составило 182 тысяч штук. Это оказалось на 8,4% меньше предшествующего месяца.
Тем не менее, полученная сумма сопоставима со средней отметкой за третий квартал (184,1 тыс.) и в 1,7 раза ниже уровня первых четырех месяцев действия программы (301,2 тыс.).
Эксперты рынка указали, что при оформлении кредита о реструктуризации задумывается до 10% граждан. Большинство клиентов российских банков полагают, что реструктуризация является крайней мерой, в связи с чем особого роста заявок быть не должно.
Процесс кредитования сегодня стал максимально прозрачным, однако заемщики продолжают верить в мифы. Наиболее популярные из них развеял специалист по банковскому делу Сергей Григорян, пишет «ФедералПресс».