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Актриса Галь Гадот пополнит каст новой части «Форсажа»

Общество
Актриса Галь Гадот пополнит каст новой части «Форсажа»

Израильская актриса и модель Галь Гадот, наиболее известная по ролям в фильмах «Чудо-женщина» и «Бэтмен против Супермена: На Заре справедливости», снимется в новой части кинофраншизы «Форсаж».

Как сообщил портал The Direct, она вернется на экраны в десятой части боевика, выход которой должен состояться в мае 2023 года. Помимо Гадот, в проекте также будут задействованы и другие знакомые поклонникам франшизы актеры.

Ранее американский стриминговый сервис Netflix показал сиквел детектива «Достать ножи», получивший подзаголовок «Стеклянная луковица». Главную роль в нем вновь исполнил британский актер Дэниэл Крэйг.
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