Актриса Галь Гадот пополнит каст новой части «Форсажа»

Израильская актриса и модель Галь Гадот, наиболее известная по ролям в фильмах «Чудо-женщина» и «Бэтмен против Супермена: На Заре справедливости», снимется в новой части кинофраншизы «Форсаж».
Как сообщил портал The Direct, она вернется на экраны в десятой части боевика, выход которой должен состояться в мае 2023 года. Помимо Гадот, в проекте также будут задействованы и другие знакомые поклонникам франшизы актеры.
Ранее американский стриминговый сервис Netflix показал сиквел детектива «Достать ножи», получивший подзаголовок «Стеклянная луковица». Главную роль в нем вновь исполнил британский актер Дэниэл Крэйг.