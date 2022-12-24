Пользователи Сети раскритиковали Орбакайте за лайк под постом скандальной Вайкуле

Певица Кристина Орбакайте поддержала свою коллегу Лайму Вайкуле, которая считает себя кормилицей всего СССР.
Исполнительница хита «Вернисаж» продолжает резко высказываться о России и жителях страны. Недавно артистка дала интервью журналистам, в котором заявила, что на гонорары с ее выступлений жил весь СССР. Россияне заявление Вайкуле не оценили, однако Орбакайте решила поддержать подругу своей знаменитой матери, поставив лайк под рождественским постом певицы в социальных сетях.
В комментариях под публикацией свое мнение высказали и пользователи Сети. Многие раскритиковали звезду, напомнив о ее невнятной позиции Орбакайте по поводу происходящих в мире событий.
«Орбакайте все никак не решится заявить свою правду-матку»;
«Как же так, Кристина? Лайма ведь помоями Россию обливает, а вы тут милуетесь с ней?»;
«Доченька Алкина мамкину подружку похвалила», — пишут пользователи Сети.
Напомним, ранее Орбакайте вышла на сцену вместе с коллегой Игорем Николаевым в цветах украинского флага.