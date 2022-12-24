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Пользователи Сети раскритиковали Орбакайте за лайк под постом скандальной Вайкуле

Общество
Пользователи Сети раскритиковали Орбакайте за лайк под постом скандальной Вайкуле

Певица Кристина Орбакайте поддержала свою коллегу Лайму Вайкуле, которая считает себя кормилицей всего СССР.

Исполнительница хита «Вернисаж» продолжает резко высказываться о России и жителях страны. Недавно артистка дала интервью журналистам, в котором заявила, что на гонорары с ее выступлений жил весь СССР. Россияне заявление Вайкуле не оценили, однако Орбакайте решила поддержать подругу своей знаменитой матери, поставив лайк под рождественским постом певицы в социальных сетях.

В комментариях под публикацией свое мнение высказали и пользователи Сети. Многие раскритиковали звезду, напомнив о ее невнятной позиции Орбакайте по поводу происходящих в мире событий.

«Орбакайте все никак не решится заявить свою правду-матку»;

«Как же так, Кристина? Лайма ведь помоями Россию обливает, а вы тут милуетесь с ней?»;
«Доченька Алкина мамкину подружку похвалила», — пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Орбакайте вышла на сцену вместе с коллегой Игорем Николаевым в цветах украинского флага.
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