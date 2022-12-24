Пользователи Сети раскритиковали Орбакайте за лайк под постом скандальной Вайкуле

Исполнительница хита «Вернисаж» продолжает резко высказываться о России и жителях страны. Недавно артистка дала интервью журналистам, в котором заявила, что на гонорары с ее выступлений жил весь СССР. Россияне заявление Вайкуле не оценили, однако Орбакайте решила поддержать подругу своей знаменитой матери, поставив лайк под рождественским постом певицы в социальных сетях.