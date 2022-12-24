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Биолог Баранова назвала новогоднее меню «страшной какофонией для кишечника»

Общество
Биолог Баранова назвала новогоднее меню «страшной какофонией для кишечника»

Блюда из новогоднего меню россиян опасны для кишечника из-за своего разнообразия, заявила американский биолог Анча Баранова.

В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что типичное новогоднее застолье начинается с салатов, в том числе оливье и селедки под шубой, затем появляется первое и второе основные блюда, а в конце — десерт.

«Это все на самом деле представляет страшную какофонию для кишечника, он страдает», — сказала Баранова.

Биолог рекомендует россиянам принимать специальные ферменты перед новогодними застольями. При этом она предупредила, что постоянно их использовать нельзя, поскольку «бактерии навсегда разленятся».
Анча Баранова новый год биолог
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