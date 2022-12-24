Россияне стали меньше покупать заграничные новогодние туры из-за роста цен на 40%

По данным Travelata.ru, самыми востребованными зарубежными направлениями стали Египет (29%), Таиланд (14%) Турция и ОАЭ (по 14%). На долю туров внутри России приходится 19% бронирований. В прошлом году этот показатель находился на 11%, передает «Коммерсантъ».