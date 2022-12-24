Спецслужбы задержали готовившего теракты в ЛНР экс-боевика «Азова»

Спецслужбы задержали бывшего боевика нацбатальона «Азов»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) в ЛНР. Он готовил теракты, сообщает со ссылкой на источник РИА Новости.
Мужчина собирал информацию о местах дислокации российских подразделений и сведения о чиновниках местных администраций. Задержанный проживал на территории ЛНР и планировал ряд террористических актов в республике, сообщает агентство. При задержании у него нашли самодельное взрывное устройство с металлическими поражающими элементами.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация