Спецслужбы задержали готовившего теракты в ЛНР экс-боевика «Азова»

Мужчина собирал информацию о местах дислокации российских подразделений и сведения о чиновниках местных администраций. Задержанный проживал на территории ЛНР и планировал ряд террористических актов в республике, сообщает агентство. При задержании у него нашли самодельное взрывное устройство с металлическими поражающими элементами.