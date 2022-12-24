Nikkei: японские фирмы перестанут страховать суда в российских водах от военного ущерба

Крупнейшие японские страховые компании с 1 января 2023 года перестанут возмещать вероятный ущерб от военных столкновений судам, у которых навигация проходит в акватории Украины и РФ. Об этом сообщает газета Nikkei.
Решение японских компаний может негативно повлиять на доставку сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2» в Японию, отмечают источники издания. Мера связана с отказом занимающихся перестрахованием зарубежных фирм подписывать соглашения на основе рисков, которые связаны с навигацией в акватории России.
Токио планирует после рождественских каникул инициировать переговоры о возобновлении покрытия ущерба с иностранными компаниями ради стабильных поставок СПГ, уточнили в Nikkei.