Россияне поделились своими самыми безрассудными поступками в 2022 году

Больше всего опрошенные считают опрометчивыми поступками необдуманные покупки, влюбленность и кредиты. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob.
Порядка пяти процентов россиян проголосовали за спонтанные покупки, еще для четырех процентов необдуманным было взять кредит, а еще столько же отметили вступление в брак. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек, передает РИА Новости.
Также три процента пожалели о смене места жительства, еще два процента россиян сказали, что необдуманно поменяли имидж. Столько же назвали опрометчивым свое путешествие. Примерно каждый пятый отмечал и другие поступки: игра на бирже, развод, запуск бизнеса и другое.