Россияне поделились своими самыми безрассудными поступками в 2022 году

Также три процента пожалели о смене места жительства, еще два процента россиян сказали, что необдуманно поменяли имидж. Столько же назвали опрометчивым свое путешествие. Примерно каждый пятый отмечал и другие поступки: игра на бирже, развод, запуск бизнеса и другое.