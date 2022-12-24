Spectator: неопределенность Конгресса США из-за Украины может быть выгодна Путину

Раскол мнений в американском конгрессе относительно помощи Украине играет на руку президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил обозреватель Spectator Лукас Дегутис.
Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского многие американские политики просто сидели в телефонах, а кто-то и вовсе не пришел, чем оказали услугу российскому лидеру. Дегутис считает, что проверка отправляемых Киеву средств — неотъемлемая часть украинско-американских взаимоотношений.
Кроме того, большинство республиканцев были не рады приезду Зеленского. Четверо из них не стали аплодировать главе Украины, а еще двое остались сидеть на своих местах, когда глава государства взошел на трибуну.