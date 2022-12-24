Читателей NYP впечатлило описание российского ракетного комплекса РС-28 «Сармат»

Читатели New York Post оценили характеристики ракетного комплекса РС-28 «Сармат». О новом российском оружии на страницах американского издания рассказал обозреватель Эван Симко-Беднарски.
Пользователь Jim Leymone после прочтения заметки задался вопросом, не стоит ли «обуздать огромное эго» президента Украины Владимира Зеленского. Это следует сделать, пока конфликт не вышел из-под контроля, считает читатель.
«Ну и ну! Путин назвал российское ядерное оружие в честь сонного Джо», — предположил Stuart Levine, имея в виду западное обозначение комплекса «Сатана-2».
Один из читателей поинтересовался, знает ли президент РФ Владимир Путин адрес американского коллеги Джо Байдена в штате Дэлавер. Читатель IRISH в контексте «Сармата» отметил, что Россия имеет право защищать себя, как и остальные страны.