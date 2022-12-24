Соцфонд России сохранит сроки зачисления пенсий и других выплат

Ранее сообщалось, что на сайте Пенсионного фонда России стал доступен раздел о Социальном фонде, который будет запущен с 1 января. Слияние Пенсионного фонда и Фонда социального страхования позволит россиянам получать социальную поддержку в упрощенном виде в режиме одного окна. Также это позволит уменьшить нагрузку на бизнес.