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Политик из США Янг осудил американских демократов за поддержку «нацистов» в Киеве

Политика
Политик из США Янг осудил американских демократов за поддержку «нацистов» в Киеве

Каждый проголосовавший за новый пакет помощи Украине демократ в Конгрессе США является спонсором нацизма. Таким мнением в соцсетях поделился кандидат в губернаторы штата Кентукки, американский политик Джеффри Янг.

Янг заявил, что ему «омерзительно», что в Палате представителей США «за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины» проголосовал «каждый демократ». Против включающего поддержку Киева федерального бюджета высказалась только Алексанрия Окасио-Кортез, уточнил политик. Он заверил, что проголосовал бы вместе с ней «против всей коррумпированной, разжигающей войну империалистической» американской Демократической партии.

Палата представителей США 23 декабря одобрила проект бюджета США на следующий финансовый год в объеме почти 1,7 трлн долларов. В нем предусмотрены 858 млрд долларов на оборонные нужды страны и 45 млрд долларов на помощь Украине и союзникам по НАТО.
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