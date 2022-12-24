Политик из США Янг осудил американских демократов за поддержку «нацистов» в Киеве

Янг заявил, что ему «омерзительно», что в Палате представителей США «за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины» проголосовал «каждый демократ». Против включающего поддержку Киева федерального бюджета высказалась только Алексанрия Окасио-Кортез, уточнил политик. Он заверил, что проголосовал бы вместе с ней «против всей коррумпированной, разжигающей войну империалистической» американской Демократической партии.