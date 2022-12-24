Три человека погибли в ДТП на автодороге Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области

Авария произошла в 05:10 (01:10 по московскому времени) на 1361 километре автодороги Р-254 «Иртыш». Водитель 1966 года рождения на Nissan Cefiro, по предварительной информации, выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности обгона. Там иномарка столкнулась с ехавшей навстречу Toyota Nadia.