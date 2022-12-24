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Три человека погибли в ДТП на автодороге Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области

Происшествия
Три человека погибли в ДТП на автодороге Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области

Три человека погибли, один получил травмы в ДТП в Коченевском районе Новосибирской области. Об этом говорится в заявлении регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в 05:10 (01:10 по московскому времени) на 1361 километре автодороги Р-254 «Иртыш». Водитель 1966 года рождения на Nissan Cefiro, по предварительной информации, выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности обгона. Там иномарка столкнулась с ехавшей навстречу Toyota Nadia.

Жертвами ДТП стали водитель и две пассажирки автомобиля Nissan. Водитель Toyota доставлен в больницу с переломом ног и сотрясением головного мозга.
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