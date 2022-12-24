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Сгоревший дом престарелых в Кемерове не соответствовал нормам пожароопасности

Происшествия
Сгоревший дом престарелых в Кемерове не соответствовал нормам пожароопасности

МЧС подозревало сгоревший нелегальный дом престарелых в Кемерове в нарушении норм пожарной безопасности и планировало проверку. Об этом сообщили в ведомстве.

Сообщается, что прокуратура включила данный объект в план проверок на следующий год, поскольку объект находится в зоне высокого риска.

Также известно, что руководство заведения не пустило сотрудников Госпожнадзора в декабре этого года. В связи с этим в отношении собственника здания был составлен протокол о препятствовании законной деятельности должностного лица при исполнении.
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