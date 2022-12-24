Сгоревший дом престарелых в Кемерове не соответствовал нормам пожароопасности

МЧС подозревало сгоревший нелегальный дом престарелых в Кемерове в нарушении норм пожарной безопасности и планировало проверку. Об этом сообщили в ведомстве.
Сообщается, что прокуратура включила данный объект в план проверок на следующий год, поскольку объект находится в зоне высокого риска.
Также известно, что руководство заведения не пустило сотрудников Госпожнадзора в декабре этого года. В связи с этим в отношении собственника здания был составлен протокол о препятствовании законной деятельности должностного лица при исполнении.