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Al-Ain: США использовали Зеленского для убеждения других стран продолжить борьбу с РФ

Политика
Al-Ain: США использовали Зеленского для убеждения других стран продолжить борьбу с РФ

Поддержкой Украины США показывают миру, что выступающие против гегемонии Запада будут уничтожены. Но президент России Владимир Путин готов к конфронтации с НАТО, пишет Al-Ain.

США не волнуют потребности Украины и ее народа. Даже визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон преследовал лишь одну цель – донести послание Запада, считает автор.

Историческое противостояние западных государств с Россией помогает США сохранить влияние в Европе и дает возможность препятствовать сближению Москвы с соседями. Фактически, Зеленского «вызвали» в США, чтобы убедить другие государства продолжать битву с Россией, констатировали журналисты.
сша зеленский Украина
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