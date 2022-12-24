Al-Ain: США использовали Зеленского для убеждения других стран продолжить борьбу с РФ

Поддержкой Украины США показывают миру, что выступающие против гегемонии Запада будут уничтожены. Но президент России Владимир Путин готов к конфронтации с НАТО, пишет Al-Ain.
США не волнуют потребности Украины и ее народа. Даже визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон преследовал лишь одну цель – донести послание Запада, считает автор.
Историческое противостояние западных государств с Россией помогает США сохранить влияние в Европе и дает возможность препятствовать сближению Москвы с соседями. Фактически, Зеленского «вызвали» в США, чтобы убедить другие государства продолжать битву с Россией, констатировали журналисты.