Диетолог Круглова призвала аллергиков исключить мандарины из рациона

Некоторым людям необходимо отказаться от мандаринов или свести к минимуму его потребление. Об этом предупредила диетолог Наталья Круглова в беседе с «Праймом».
Мандарины давно стали одним из символов Нового года, хотя на прилавках их можно встретить круглый год. Этот цитрус обладает рядом полезных свойств, однако определенным категориям граждан есть его противопоказано. В первую очередь речь идет про тех, кто страдает заболеваниями пищеварительного тракта. Диабетикам также следует отнестись к фрукту с осторожностью.
По словам врача, есть люди, которым в принципе не стоит прикасаться к мандаринам. Среди них аллергики и дети до года.