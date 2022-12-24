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Диетолог Круглова призвала аллергиков исключить мандарины из рациона

Общество
Диетолог Круглова призвала аллергиков исключить мандарины из рациона

Некоторым людям необходимо отказаться от мандаринов или свести к минимуму его потребление. Об этом предупредила диетолог Наталья Круглова в беседе с «Праймом».

Мандарины давно стали одним из символов Нового года, хотя на прилавках их можно встретить круглый год. Этот цитрус обладает рядом полезных свойств, однако определенным категориям граждан есть его противопоказано. В первую очередь речь идет про тех, кто страдает заболеваниями пищеварительного тракта. Диабетикам также следует отнестись к фрукту с осторожностью.

По словам врача, есть люди, которым в принципе не стоит прикасаться к мандаринам. Среди них аллергики и дети до года.
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