Диетолог Круглова призвала аллергиков исключить мандарины из рациона

Мандарины давно стали одним из символов Нового года, хотя на прилавках их можно встретить круглый год. Этот цитрус обладает рядом полезных свойств, однако определенным категориям граждан есть его противопоказано. В первую очередь речь идет про тех, кто страдает заболеваниями пищеварительного тракта. Диабетикам также следует отнестись к фрукту с осторожностью.