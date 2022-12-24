Штайнмайер: поддержка Украины сделала жизнь немцев хуже

Поддержка Украины негативным образом сказалась на жизни простых немцев в и без того непростой для них год. Такое признание сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рождественском обращении к гражданам.
Глава государства отметил, что жителям ФРГ пришлось ограничивать себя в этом году. Последствия кризиса на Украине напрямую отразились на их повседневной жизни. 2022 год «принес страх» в Европу, подчеркнул политик.
Штайнмайер пожелал, чтобы следующий год принес мир. Кроме того, он выразил надежду, что нынешнее поколение немцев продолжит очень чутко воспринимать проблему изменения климата.