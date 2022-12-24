Замглавы МИД Галузин: Россия продолжит транзит нефти через Украину в прежнем объеме

Он напомнил, что президент «Транснефти» Николай Токарев ранее заявлял, что транспорт нефти в Венгрию, Словакию и Чехию по трубопроводу «Дружба» сохранится на уровне этого года. Также известно, что украинская сторона уже связалась с представителями «Транснефти» для обсуждения транзита газа.