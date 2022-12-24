Замглавы МИД Галузин: Россия продолжит транзит нефти через Украину в прежнем объеме

Российская Федерация намерена сохранить объем прокачки нефти через Украину по трубопроводу «Дружба». Об этом РИА Новости завил заместитель главы МИД Михаил Галузин.
Он напомнил, что президент «Транснефти» Николай Токарев ранее заявлял, что транспорт нефти в Венгрию, Словакию и Чехию по трубопроводу «Дружба» сохранится на уровне этого года. Также известно, что украинская сторона уже связалась с представителями «Транснефти» для обсуждения транзита газа.
Киев может повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Цена за тонну увеличится на 2,1 евро и составит 13,6 евро.