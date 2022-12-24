Не убранные коммунальщиками сугробы привели к грязевым лужам в Петербурге

Однако теплые дни пришли в Санкт-Петербург ненадолго. В городе снова установилась минусовая температура, из-за чего вся растаявшая грязевая каша снова застыла. Вероятно, администрацию города во главе с Александром Бегловым не волнует новый всплеск ДТП и травматизма среди петербуржцев.