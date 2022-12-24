Ополченцы из Курской и Белгородской областей рассказали о программе обучения у ЧВК «Вагнер»

Инструкторы из ЧВК «Вагнер» продолжают подготовку народного ополчения из Курской и Белгородской областей на случай атак с украинской территории.
Корреспонденты Федерального агентства новостей на базе в Краснодарском крае пообщались с курсантами, которые поделились своими впечатлениями о процессе обучения. По словам одного из бойцов, тренировочный лагерь, где он проходит подготовку, обладает обширной материальной базой.
«Очень хорошее оснащение, условия быта и проживания. За все время прохождения службы у Минобороны не получил даже половины тех знаний, которые получил за неделю пребывания здесь», — рассказал собеседник ФАН.
Он отметил, что все инструкторы — мастера своего дела, которые прошли немало горячих точек. Стараясь передать ополченцам максимум своего боевого опыта, они находят индивидуальный подход к каждому.
На вопрос, что бы он хотел передать своим землякам, боец призвал соотечественников не медлить и пройти подготовку, чтобы при необходимости быть готовыми встать на защиту своей территории.
«Не ждите, пока враг придет, старайтесь получить как можно больше знаний и умений, как дать отпор. Приезжайте сюда! Победа будет за нами. Наше дело правое, и мы победим», — сказал боец, передавая привет всей Белгородской области.
Обучение у «вагнеровцев» позволяет будущим ополченцам получить обширный спектр навыков. Например, курсанты изучают теорию и практику огневой подготовки, тренируются передвигаться по местности, правильно действовать при штурме опорного пункта противника. Кроме того, их знакомят с минно-взрывными средствами, учат метанию гранат и прочим умениям, необходимым в сражении.
Качество обучения высоко оценивают сами участники программы.
«Данный учебно-тренировочный лагерь является одним из лучших учебных центров специального назначения Российской Федерации, возможно, даже и всего мира. Инструкторы, которые проводят занятия, являются хорошими специалистами. <…> Пока есть такой центр, пока есть такие инструкторы, в принципе такие специалисты, ничего бояться не нужно. Хочется сказать всем мужчинам Курской области, чтобы никто не боялся, приехали и подготовились, кто-то обучился новым навыкам, бывшие военные что-то вспомнили», — заявил ополченец из Курской области.
Как сообщалось ранее, помимо тактики действий в наступлении и обороне курсанты проходят занятия по саперному делу и инженерному оборудованию местности. Последнее некоторые из них познают на практике, участвуя в создании «Линии Вагнера» — цепи фортификационных сооружений, призванных замедлить продвижение противника в случае атаки на российскую территорию.