На побывку: Тесля-Герасимов о дороге домой и встрече с родными

Мечта, радость и внутреннее ощущение счастья в русском человеке в канун Нового года всегда остаются. Доброволец НМ ДНР, актер Георгий Тесля-Герасимов вспомнил, как видел военнослужащих в детстве в аэропортах и вокзалах и как увидел их теперь, взрослым мужчиной.
Доброволец уехал домой к родным на побывку и сделал несколько наблюдений по пути о том, как трепетно относятся пассажиры к военным, которые тоже возвращаются к близким.
Мне снилось, что я сплю. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Я вспоминаю свое детство, когда часто летал с родителями в предновогодние дни в гости к родственникам в Красноярск. В пути я видел много военных в шинелях, солдат-срочников, офицеров. Это было время афганской войны. Я видел и многих раненых в аэропортах и на вокзалах. И все они стремились, спешили, летели на крыльях мечты домой. По сей день это и происходит.
Я, к сожалению, летел на крыльях домой, но не в сам Новый год, не получается из-за службы, а в предновогодние несколько дней я смог себе позволить. Поэтому я столкнулся с тем же самым. Буквально вчера, уезжая с ростовского ж/д вокзала, где было много военных, я сразу же вспомнил детство. Как было тогда — то же самое и сейчас. Только тогда я был маленьким ребенком и думал: «Солдатики, куда же вы едете?» И было все очень любопытно. Сейчас я сам таким стал. Несмотря на то, что мне не 20 лет, как у человека, у которого срочная служба, а 45 лет, то есть взрослый мужчина. Тем не менее Родина позвала, и выбора не осталось. Я к тому говорю, что ничего не меняется в жизни. Это мы — русские люди такие. Мы из такого теста сделаны.
Мечта, радость, внутреннее ощущение счастья в нас остаются. Русский человек — это 17 мгновений весны, если обращаться к нашему глубокому, большому и искреннему кинематографу. Новый год должен так же ощущаться, как когда-то был наш замечательный кинематограф: и новогодний, и военный, и лирический, и драматический.
Несмотря ни на что нужно жить, надеяться, любить и верить. Это самое главное. Жить ради жизни.
Еще случай из детства. Папа мой вертолетчик, и 31 декабря мама пришла с работы. Мы с отцом уже были на чемоданах в аэропорту, приехала мама, мы ее взяли под рученьки — и быстро в самолет. Уже в 22:00 часов вечера мы были в Красноярске. И если меня спросят, какими были самые лучшие воспоминания о Новом годе, то я отвечу, что их было два. Первое было в школе, когда мне подарили ведерко и лопатку за мой костюм, который мама мне сшила. И второе, когда мы прилетели в Красноярск. Эти два прекрасных момента я очень хорошо помню. А вас желаю счастья, любви и спокойствия в непростое наше время, которое сейчас мы переживаем. И чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми. Раненым же всем терпения, воли, поддержки.
И пока я ехал в поезде, я заметил, что большинство пассажиров молчаливые, уставшие, измученные, но — счастливые. Я понял, что они едут домой. Как раз подразделение из Бурятии ехало: с военными сумками и прочим. Видно было, что пассажиры очень трепетно и уважительно относятся к русскому солдату. И все понимали, что едут оттуда. По всем признакам понятно: по глазам, по рукам, по военной форме. Даже энергетически это ощущалось, откуда мы едем. Честь и хвала наших гражданам, потому что всякое бывает, знаете, мол, «солдатня», «вагон заполонен» — такого не было, даже близко. Все было очень душевно и по любви. Значит, все правильно.
В поездке вообще мало говорили, больше спали. Мне не снилось ничего. Снилось, что я сплю.