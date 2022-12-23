На побывку: Тесля-Герасимов о дороге домой и встрече с родными

Я, к сожалению, летел на крыльях домой, но не в сам Новый год, не получается из-за службы, а в предновогодние несколько дней я смог себе позволить. Поэтому я столкнулся с тем же самым. Буквально вчера, уезжая с ростовского ж/д вокзала, где было много военных, я сразу же вспомнил детство. Как было тогда — то же самое и сейчас. Только тогда я был маленьким ребенком и думал: «Солдатики, куда же вы едете?» И было все очень любопытно. Сейчас я сам таким стал. Несмотря на то, что мне не 20 лет, как у человека, у которого срочная служба, а 45 лет, то есть взрослый мужчина. Тем не менее Родина позвала, и выбора не осталось. Я к тому говорю, что ничего не меняется в жизни. Это мы — русские люди такие. Мы из такого теста сделаны.