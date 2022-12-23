Экс-депутат Худяков жестко высказался о скандальном клипе Смольянинова и Хаматовой

Бывший депутат Роман Худяков высказался о скандальном клипе группы «Ногу свело!», в котором снялись сбежавшие из России актеры Артур Смольянинов✱ и Чулпан Хаматова.
Худяков напомнил, что Смольянинова открыл режиссер Валерий Приемыхов, который рано ушел из жизни. По словам экс-депутата, если бы кинематографист увидел, что из него выросло, то взял бы ремень и выпорол. При этом он заявил, что Смольянинов был неплохим актером.
«А потом скурвился, побежал, бросил жену, детей, рванул через границу в Норвегию, туда, где наши деды фашистов добивали. И там на Западе пригодился», — написал Худяков в Telegram-канале.
Он напомнил Смольянинову о погибших людях в Донбассе и Одессе, о Майдане и другие истории, которые Россия пытается предотвратить в будущем. Худяков не скупился на оскорбительные и жесткие выражения в адрес актера. Он призвал артиста не трогать святое.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами