Экс-депутат Худяков жестко высказался о скандальном клипе Смольянинова и Хаматовой

Худяков напомнил, что Смольянинова открыл режиссер Валерий Приемыхов, который рано ушел из жизни. По словам экс-депутата, если бы кинематографист увидел, что из него выросло, то взял бы ремень и выпорол. При этом он заявил, что Смольянинов был неплохим актером.